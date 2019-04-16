Будущие руководители представят свои проекты развития шести домов культуры Казани

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Участники конкурса на включение в резерв управленческих кадров для культурных центров представят проекты развития шести домов культуры столицы Татарстана. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

«Мы отобрали несколько культурных центров. Дом культуры “Полимер“ в поселке Левченко, ДК в поселке Нагорный, планируемый ДК в Кульсеитове, Дом культуры Железнодорожников в поселке Юдино, а также ДК в поселках Кадышево и Вознесенское», – сказал Абзалов.

Конкурсантов будут оценивать по нескольким критериям. Среди них – результативность и возможность достижения значимых и устойчивых позитивных изменений в показателях деятельности домов культуры, актуальность целей и задач проекта для развития культуры местного значения и развития оригинальных форм, а также поиск новых путей развития.

С 9 по 13 декабря пройдет заочный этап отбора, а с 23 по 27 декабря участники смогут презентовать свои проекты перед конкурсной комиссией.

Документы для участия на включение в резерв управленческих кадров для назначения на вакантные должности руководителей городских домов культуры принимаются с 22 ноября по 6 декабря.

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