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Татар-информ

19 ноября 2019, 14:24

Общество

Тема права на семью и спецпризы: в Казани подвели итоги конкурса «Ребенок в мире прав»

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Общество

Тема права на семью и спецпризы: в Казани подвели итоги конкурса «Ребенок в мире прав»

Фото: архив/Михаил Захаров

Всего на суд жюри в этом году участники представили 328 видеоработ.

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Казани наградили победителей ежегодного республиканского конкурса информационно-социальных видеороликов «Ребенок в мире прав». Мероприятие вот уже шесть лет подряд проводится в Татарстане при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова.

«Шесть лет назад мы с коллегами задумались о том, как в интересной для детей форме поговорить об их правах и интересах. Так родилась идея конкурса видеороликов. Это была попытка вызвать детей на достаточно серьезный разговор о том, как они себя познают и ощущают в мире, осмысливают свои права, насколько они понимают права других людей», – отметила в разговоре с журналистами председатель жюри – уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина.

Церемония подведения итогов конкурса традиционно проходит в преддверии Всемирного дня ребенка, который отмечается 20 ноября. Именно 20 ноября 1989 года была принята Конвенция ООН о правах ребенка.

Всего за шесть лет конкурса в оргкомитет поступило около 2,5 тыс. видеороликов, более 11 тыс. детей стали его участниками. В 2019 году на суд жюри представили 328 видеороликов, участие в конкурсе приняли около 1 тыс. детей. Победившим создателям видеороликов вручили дипломы и сертификаты на 20 тыс. рублей.

По словам Гузель Удачиной, в этом году судьям понравилось особенно много работ, поэтому они решили наградить еще 15 авторов специальными призами. В этом посодействовали благотворительный фонд «Ак Барс Созидание», телеканалы «Шаян ТВ» и «Эфир», телерадиокомпания «Новый век» и гостелерадиокомпания «Татарстан», объединение женщин-депутатов «Мәрхәмәт – Милосердие» и Совет отцов РТ, Совет сторонников партии «Единая Россия» в РТ, а также республиканские министерства и ведомства.

«Год от года работы становятся все более серьезными и осмысленными. Отрадно видеть, что одним из важнейших прав ребята считают право на семью. Темам семейного благополучия, развода, права на общение и воспитание обоих родителей посвящено достаточно много роликов», – заметила детский омбудсмен РТ.

Победителям конкурса в этом году стали творческие группы и участники из Казани, Ютазинского района, Иннополиса, Азнакаева и Набережных Челнов. Приз зрительских симпатий получил коллектив «Гномики» из тукаевского детского сада «Аленушка». Ребята представили видеоролик, в котором своими словами рассказали о Конвенции ООН о правах ребенка.

Республиканский конкурс информационно-социальных видеороликов «Ребенок в мире прав» – «Бала хокук даирәсендә» проходит в Татарстане с 2014 года по инициативе уполномоченного по правам ребенка в РТ. Мероприятие направлено на привлечение внимания детей и взрослых к вопросам интересов, прав и безопасности ребенка. 

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