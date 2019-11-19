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Татар-информ

19 ноября 2019, 14:23

Происшествия

Казанца осудили за поджог машины приятеля, который отказался продлить ему аренду

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Происшествия

Казанца осудили за поджог машины приятеля, который отказался продлить ему аренду

Мужчине дали полтора года лишения свободы условно.

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Казанца осудили за поджог машины приятеля, который отказался продлить ему аренду, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

32-летний мужчина облил бензином и поджег иномарку «Хендэ», припаркованную во дворе дома на Челюскина. Владелец оценил ущерб на сумму более 290 тысяч рублей. Как выяснилось, его мотивом стал отказ друга продлять ему аренду машины.

За умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений казанцу назначили полтора года лишения свободы условно.

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