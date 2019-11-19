Татарстан может стать республикой для этического инвестирования

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Татарстан может стать стартовой площадкой для инвесторов, желающих вкладывать деньги в проекты, учитывающие принципы устойчивого развития и защиты окружающей среды. Такой точкой зрения поделился заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Игорь Сапунов на круглом столе «Разумный уровень инвестиций в пожарную защиту важных объектов: экономия бюджета или тотальная защита» в Казани.

«Мы видим тенденцию развития этического инвестирования, это вложения инвесторов в так называемые „правильные“ сектора экономики, с соблюдением этических норм и принципов сохранения окружающей среды. Татарстан как регион, который часто замечен в природных проектах России, мог бы стать своего рода пионером в вопросах, связанных с развитием норм устойчивого развития и совершенствованием механизма привлечения инвестиций, базирующихся на таких принципах», — отметил Сапунов.

Примером такого ответственного подхода может стать отказ от использования парниковых газов в противопожарных системах тушения, например, отказ от фреона.

«Можно назвать правильный ориентированный подход, когда в структуре ОЭЗ создается некоммерческая организация, и в составе вводятся добровольные пожарные из числа самой управляющей компании, которые будут оказывать содействие пожарным МЧС», — привел пример спикер.

Ранее внимание к проблеме пожарной безопасности привлек Президент РТ Рустам Минниханов.

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