Фаррахов поддержал онлайн-продажу лекарств с июля 2020 года

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов поддержал идею онлайн-продажи безрецептурных и рецептурных препаратов. Об этом он рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Медицинское сообщество разделилось на тех, кто считает, что мы не совсем готовы к активному развитию цифровых технологий. Половина считает, что нужно делать быстрее, потому что мы уже слишком отстали. Я отношусь ко второй категории и выступаю за то, чтобы развивать интернет-торговлю не только безрецептурными, но и рецептурными препаратами», – сказал парламентарий.

Ранее газета «Известия» написала, что Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о продаже рецептурных лекарств в интернете. Согласно поправкам, онлайн-продажа рецептурных лекарств может начаться с 1 января 2022 года. Закон о реализации через Сеть лекарств, отпускаемых без рецепта, должен вступить в силу уже 1 июля 2020-го.

К законопроекту было внесено 11 поправок. Так, например, Фаррахов предлагал внедрить дистанционную торговлю безрецептурными препаратами с начала 2020 года, а через небольшой промежуток времени запустить онлайн-продажу рецептурных препаратов, за исключением наркотических и сильнодействующих медикаментов. После того, как была найдена компромиссная дата, депутат отозвал свои поправки.

«Самое главное, что мы установили конкретные сроки, когда дистанционная торговля рецептурными препаратами будет легализована», – отметил Айрат Фаррахов.

По его мнению, онлайн-продажа лекарств будет способствовать удешевлению препаратов. Если закон будет принят, то он откроет новые возможности и для граждан, и для бизнеса. «E-commerce должен приходить и в эту сферу», – заключил парламентарий.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.