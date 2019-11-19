«Газпром», «Яндекс» и «Татнефть» вошли в список лучших работодателей от Forbes

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Компании «Газпром», «Яндекс» и «Татнефть» вошли в число 50 лучших российских работодателей, составленный журналом Forbes.

Первое место в рейтинге по совокупности характеристик занял «Норильский никель». В топ-5 также вошли золотодобывающая компания «Полюс», Газпромбанк, «Яндекс» и горнодобывающая Polymetal International.

На местах с шестого по десятое расположились ВТБ, алмазодобывающая «Алроса», Сбербанк, «Газпром» и «Новатэк». Татарстанская группа компаний «Татнефть» разместилась на 30-й позиции.

Сначала издание, изучив поисковые запросы на вакансии в компаниях из рейтинга РБК-500 с 1 сентября 2018-го по 31 августа 2019 года, составило перечень из 150 фирм с максимальным количеством запросов.

Затем по просьбе журнала аналитический центр портала Superjob.ru 3-4 октября 2019-го провел опрос о том, «какие критерии кажутся пользователям их ресурса наиболее важными при выборе работодателя». Его участниками стали 3 тыс. человек. По результатам исследования были определены девять метрик оценки работодателей и их вес.

Среди них оказались зарплата с весом 25%, условия труда с весом 19% и социальный пакет с весом 15%, а также внутрикорпоративное обучение (вес – 12%), создание компанией новых рабочих мест (9%), развитие ею инфраструктуры в городах присутствия (7%), узнаваемость бренда (6%), забота фирмы об экологии (4%) и благотворительная деятельность (3%).

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