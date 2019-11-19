Полмиллиона заплатит глава УК из Казани, который сообщил жильцу о долге через Интернет

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Штраф в полмиллиона заплатит глава ООО «УК Жилище и Комфорт» из Казани, который оповестил жильца о задолженности через Интернет. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Было установлено, что управляющая компания на своей странице в Интернете разместила информацию об ограничении подачи электричества в квартиры должников. Спустя месяц электричество в жилье неплательщиков было отключено.

В прокуратуру обратился один из жильцов, который заявил, что ему не приходило официальное уведомление об отключении света и электричества.

Стоит отметить, что размещенное на сайте уведомление не является достаточным способом для информирования должников. В связи с этим прекращение подачи электричества является неправомерным.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении главы управляющей компании дело об административном правонарушении. Руководителя УК оштрафовали на полмиллиона рублей.



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