Легкоатлет из Заинска занял сразу два призовых места на Всероссийском турнире

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Заинские спортсмены успешно выступили на Всероссийском турнире по легкой атлетике памяти заслуженного тренера России Ю. М. Красильникова, сообщает «Заинск-информ».
В турнире, который состоялся на футбольно-легкоатлетическом манеже центрального стадиона Казани, участвовало более 1200 спортсменов из 47 регионов России.
На соревнованиях выступили и заинские легкоатлеты Кирилл Герасимов, Денис Шигаев, Ралина Шаяхметова, Маратр Мансуров.
Кирилл Герасимов быстрее всех пришел к финишу на дистанции 800 метров и завоевал второе место на дистанции 1500 метров.