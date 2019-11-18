Айгуль Ситдикова установила мировой рекорд на чемпионате мира по пауэрлифтингу

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Спортсменка из Зеленодольска Айгуль Ситдикова заняла второе место на чемпионате мира по пауэрлифтингу, который стартовал накануне в ОАЭ.

Суммарный результат татарстанской спортсменки – 510,5 кг (приседание – 182,5 кг, жим лежа – 160,5 кг, становая тяга – 167,5 кг).

В ходе соревнований по жиму лежа Айгуль установила мировой рекорд, подняв штангу весом 155,5 кг, а затем обновила его, подняв снаряд еще на 5 кг тяжелее. 160,5 кг – новый мировой рекорд в жиме лежа в весовой категории 52 кг у женщин. За это достижение спортсменка получила малую золотую медаль.

«Результатом я очень довольна, ведь мы готовились к чемпионату мира начиная с чемпионата России, который прошел в феврале, – то есть целых десять месяцев», – рассказала спортсменка в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ».

По словам Ситдиковой, она очень благодарна своему личному тренеру Ивану Крысину, без которого не смогла бы достичь таких результатов.

«Конечно, хотелось бы достичь и первого места, но так получилось, что в упражнении “приседание со штангой на плечах“ судьи мне не засчитали два подхода. Тренер даже пошел подавать протест, но он был отклонен. А засчитали бы мне “приседание“ – я была бы первой», – прокомментировала Айгуль свое выступление специально для ИА «Татар-информ».

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