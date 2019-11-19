Глава Минтруда РТ побывала в гостях у «юбилейной» получательницы президентских выплат

(Высокогорский район, 19 ноября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Ежемесячные выплаты на первенца этой осенью оформила 12-тысячная жительница Татарстана – 22-летняя Айгуль Кабирова из села Чепчуги Высокогорского района республики. Накануне Дня матери молодую маму с рождением ребенка поздравили министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова и глава Высокогорского района Рустам Калимуллин.

«Наша сегодняшняя героиня оформила выплату для сельских женщин. Это региональная выплата для женщин, проживающих на селе не менее трех лет и родивших первенца в возрасте до 25 лет, ее размер – 50 тыс. рублей. Размер выплаты для женщин, родивших третьего ребенка в возрасте до 29 лет, составляет 100 тыс. рублей», – отметила Эльмира Зарипова.

За новой республиканской выплатой уже обратились 1776 жительниц сел Татарстана, родивших первенца, и 347 женщин, в чьих семьях родился третий ребенок. Также Айгуль Кабирова оформила и получает ежемесячные федеральные выплаты на первенца. Президент РФ объявил 2018–2027 годы в стране десятилетием детства, в его рамках введен ряд инициатив, направленных на повышение качества жизни молодых семей. Это выплаты на первенцев семьям, чей доход ниже полуторакратного размера прожиточного минимума в регионе, программа ипотечного кредитования, субсидирование ставки по кредиту, строительство детских поликлиник, улучшение качества образования.

«Я родилась в Чепчугах, мой муж из Арского района. Мы планируем остаться жить здесь, в город не хотим. Нам здесь очень нравится, мы строим дом, закупили кирпичи. На следующий год к осени планируем завершить строительство», – рассказала Айгуль о своих планах.

Молодая женщина до рождения ребенка преподавала в Арской средней школе № 6. Ее супруг Марат – тоже педагог, он работает в Арском педколледже. Молодые люди воспитывают четырехмесячную дочь Ляйсан. Пока вся семья живет на средства главы семейства, поэтому республиканская и федеральные выплаты оказались очень кстати.

«Про пособие я знала и раньше, но особо в подробности не вникала. Мне пришло оповещение, в котором пригласили с необходимыми документами для оформления выплаты. Я, конечно, обрадовалась. Почитала про сельскую выплату в интернете, собрала документы, и в течение месяца нам перечислили деньги», – продолжила свой рассказ молодая мама.

Совокупный доход у семьи ниже прожиточного минимума, поэтому женщина оформила ежемесячную федеральную выплату. В соответствии с федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» мера поддержки на первого ребенка предоставляется семьям, имеющим среднедушевой доход, не превышающий полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. В 2019 году эта сумма составляет 14 тыс. 34 рубля. Таким образом, чтобы оформить выплату, для семьи из трех человек размер совокупного дохода в текущем году не должен превышать 42 тыс. 102 рублей.

Ежемесячная выплата в связи с рождением первенца выплачивается в размере прожиточного минимума для детей, установленном в субъекте Федерации за II квартал года, предшествующего году обращения за ее назначением. Размер ежемесячной выплаты в 2019 году в Татарстане составляет 8 тыс. 896 рублей. В настоящее время количество получателей выплаты составляет 12 тыс. 638 семей, из них в 4 тыс. 574 ребенок родился уже в 2019 году. Республиканские и федеральные меры поддержки, направленные на сохранение рождаемости, уже дают результаты.

«Нам удалось сохранить рождаемость на селе. Падение рождаемости на селе у нас не столь критично, как в целом по России. В некоторых районах мы даже подросли по показателям рождаемости первого и третьего ребенка на 10–15%. Так, число сельских семей, оформивших выплату на первенца, в этом году увеличилось на сотню по сравнению с прошлым годом. Мы понимаем, что детей рожают не ради того, чтобы получить денежные выплаты. Однако 50 или 100 тыс. рублей – серьезная поддержка для молодых семей в сельской местности», – подчеркнула Эльмира Зарипова.

По словам главы Минтруда РТ, с января 2020 года в республике вводятся новые республиканские выплаты в соответствии с поручением Президента Татарстана. От платы за детский сад будут освобождены семьи с тремя и более детьми, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Семьи, воспитывающие пятерых и более детей, получат новое пособие, благодаря которому их доходы будут доведены до величины прожиточного минимума. Семьи, воспитывающие детей в возрасте до трех лет, где доход на человека ниже прожиточного минимума, смогут оформить электронные сертификаты на лекарственные препараты в размере 10 тыс. рублей ежегодно.

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