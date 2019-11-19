Зифа Кадырова отказалась вступать в Союз писателей РТ

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Автор популярных книг Зифа Кадырова отказалась от вступления в Союз писателей РТ. Об этом она рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ».

По ее словам, председатель правления Союза писателей РТ сообщил ей о готовности принять писательницу в творческое объединение. «За два дня до заседания позвонили, сказали: “Примем в союз, приезжайте!”. Я в тот момент болела, ходила к врачам. Сказала: “У меня еще не написана такая книга, чтобы вступать в союз”. Сказала, что не могу ехать в Казань», — рассказала Зифа Кадырова.

«Я вижу и слышу, какого мнения о моем творчестве наши писатели. Они и сами высказываются в разных интервью. Раз так, решила не ходить. Больше смысла в моих встречах с читателями. На этой неделе будут встречи в Актаныше и Уфе», — добавила она.

Филиал Союза писателей РТ в Набережных Челнах несколько лет назад предложил принять Зифу Кадырову в творческое объединение. По неизвестным причинам ее документы в течение этих лет не рассматривались. Руководитель приемной коллегии Талгат Галиуллин сообщил, что не видел этих документов и не знаком с творчеством Кадыровой.

Ранее на вопрос ИА «Татар-информ» председатель правления Союза писателей РТ Данил Салихов ответил, что «папка» Зифы Кадыровой ожидает рассмотрения. «Когда придет время, если окажется достойной, обязательно вступит», — сказал он, объясняя ситуацию.

Председатель Госсовета РТ Фарит Мухаметшин после просмотра спектакля по произведению Зифы Кадыровой также поинтересовался, почему писательница до сих пор не является членом Союза писателей.

Зифа Кадырова — автор шести книг, три из них переведены на русский язык. Общий тираж более 100 тыс. экземпляров. По трем произведениям писательницы созданы театральные постановки.

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