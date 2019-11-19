Джамар Смит: Ничего не слышал про медведей, кроме того, что они очень любят водку

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). 26 очков капитана УНИКСа Джамара Смита не хватило казанцам для победы в Любляне в матче с местной «Цедевитой» (76:81). Но в целом дела у УНИКСа пошли на лад. Ранее, в рамках Единой лиги ВТБ, команда Прифтиса победила в ключевом домашнем матче «Нижний Новгород». А до этого татарстанцы обыграли «Брешию» в поединке лидеров группового этапа Еврокубка. После победы над итальянцами капитан УНИКСа и один из лидеров команды Джамар Смит побеседовал с корреспондентом ТНВ.

Баскетболист объяснил, почему в Единой лиге ВТБ команда играет не так хорошо, как в Еврокубке. «Мы стараемся, но в Единой лиге ВТБ много сильных команд. Они просто переполнены классными игроками. В этом году лига очень конкурентная. Поэтому очень сложно», — сказал он.

По словам Смита, УНИКС заточен на то, чтобы выиграть Еврокубок: «Это одна из наших задач».

Капитан казанского клуба рассказал, что погода в России похожа на ту, что на его родине. «У меня на родине похожая погода. Конечно, играть в теплом климате было комфортно. Но это не большая проблема. Я люблю такую зиму, как в Казани», — поделился он.

Переезд в Казань был сопряжен с рядом мифов о России: о мафии, водке и медведях. «То, что в Америке показывают по телевизору, — не всегда соответствует действительности. Когда приехал в Казань, то увидел, что все хорошо», — отметил Джамар Смит.

Отвечая на вопрос, встретил ли он медведей в России, баскетболист рассмеялся: «Нет, только водку. Я ничего не слышал про медведей, кроме того, что они очень любят водку».

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