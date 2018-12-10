Минниханов рассказал, что ждет Татарстан от автомагистрали «Европа – Западный Китай»

(Москва, 19 ноября, «Татар-информ»). Для реализации крупных инвестиционных проектов необходима транспортная инфраструктура, поэтому строительство транспортного коридора «Европа — Западный Китай» является стратегическим для Татарстана. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на деловом завтраке с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом в рамках «Транспортной недели» в Москве.

«Мы считаем, что любой инвестиционный проект без транспортной увязки не реализуем. У нас есть инвестпроекты на 4-5 трлн рублей, это большие проекты. Мы их показали, и, конечно, они увязаны с внутренней инфраструктурой, которая будет реализовываться в рамках этого проекта...» — сказал Минниханов.

Президент Татарстана пояснил, что на территории республики строительство участка международной автомагистрали уже ведется. «Мы в рамках стратегического плана “Европа — западный Китай” уже имеем земляные работы, имеем трассировку между автодорогами М7 и М5. Вы знаете, что Татарстан очень активно работает как с Казахстаном, так и с Китаем. Поэтому для нас трасса “Китай — Казахстан — Европа” стратегическая», — подчеркнул Рустам Минниханов.

В своем выступлении руководитель республики уточнил, что развитие транспортной инфраструктуры в Татарстане не ограничивается строительством только автодорог. «Нам нужны магистрали, это и железная дорога. Мы обсуждаем с РЖД развитие Камского кластера, Альметьевского кластера, есть большой проект развития Казанского кластера», — пояснил Президент Татарстана.

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