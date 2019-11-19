WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

19 ноября 2019, 11:30

Экономика и финансы

ВТБ первым на рынке запустил котирование биржевого фонда в трех валютах

Экономика и финансы

ВТБ первым на рынке запустил котирование биржевого фонда в трех валютах

Торги паями фонда на Московской бирже начались в августе этого года.

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). ВТБ Капитал Инвестиции (входит в группу ВТБ) запустил торги в евро по биржевому паевому инвестиционному фонду VTBH ETF — «ВТБ — Фонд «Американский корпоративный долг». Он стал первым на российском рынке фондом, который котируется сразу в трех валютах, что дает инвестору больше гибкости при принятии инвестиционных решений.

БПИФ РФИ «ВТБ — Фонд “Американский корпоративный долг”» дает экспозицию на диверсифицированный портфель высокодоходных облигаций американских компаний из разных секторов. Клиентам предоставляется возможность инвестировать в облигационный рынок США с низкими транзакционными расходами, отсутствием необходимости самостоятельного управления и выбора бумаг, а также получения статуса квалифицированного инвестора. Индикатором доходности фонда является ETF ISHARES HIGH YIELD CORP BOND.

Торги паями фонда на Московской бирже начались в августе 2019 г. Покупка и продажа изначально были возможны в двух валютах — рублях и долларах США. К настоящему моменту расчётная стоимость пая в долларах США по курсу Банка России выросла на 1,5%. Текущая доходность к погашению портфеля облигаций, экспозицию на которые имеет фонд (в USD), составляет 4,7%, что на 3,4% выше средней ставки по банковским депозитам в долларах США по данным Банка России. Предельный размер комиссий фонда составляет 0,5% годовых. Комиссия брокера Банк ВТБ (ПАО) по сделкам купли-продажи паёв — 0%. Инвестор может получить инвестиционный налоговый вычет при владении паями фонда более 3 лет.

«Согласно стратегии ВТБ мы стараемся предложить клиентам максимально широкий спектр инвестиционных возможностей и гибко подходить к решению их финансовых задач. Данный фонд дает экспозицию более чем на 970 выпусков облигаций компаний США из различных секторов экономики. Теперь вложить средства в него могут и те клиенты, для которых удобны инвестиции в евро. Совершать сделки с “ВТБ — Фонд “Американский корпоративный долг”” можно в мобильном приложении “ВТБ Мои Инвестиции” в несколько кликов», — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, председатель совета директоров ВТБ Капитал Управление активами.

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