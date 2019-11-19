Президент РТ считает приоритетным повышение качества социально-гуманитарных знаний

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сегодня на расширенном совещании Ассоциации учителей истории и обществознания «Актуальные вопросы российского гуманитарного образования» зачитал приветствие Президента республики участникам форума. В нем Рустам Минниханов назвал одну из приоритетных задач — повышение качества социально-гуманитарных знаний.

Президент РТ подчеркнул, что Татарстан как один из динамично развивающихся регионов России вносит весомый вклад в решение общегосударственных задач, реализацию национальных проектов.

«В Татарстане уделяется пристальное внимание развитию системы образования. При этом среди наших приоритетных задач — повышение качества и уровня социально-гуманитарных знаний. Именно они играют ключевую роль в формировании современной личности, ощущающей непосредственную связь со своими историческими и культурными традициями, призваны внести свой вклад в успешное развитие родного города, села, региона и страны в целом», — говорится в тексте приветствия.

Рустам Минниханов также упомянул, что обсуждение актуальных вопросов российского гуманитарного образования проходит в преддверии знакового события для Татарстана — 100-летия образования ТАССР. «Одной из важнейших задач при подготовке к нему является широкая популяризация исторического пути, пройденного республикой за минувшее столетие, ее вклад в укрепление могущества нашего Отечества. В этот процесс активно вовлечены наши педагоги, учащиеся и студенты», — заметил он.

Кроме того, Президент РТ в своем приветствии отметил существенную роль Казанского федерального университета в кадровом обеспечении гуманитарного образования республики.

От себя Алексей Песошин пожелал участникам образовательного форума плодотворной работы и приятных впечатлений от посещения Казани.

Учителя истории и обществознания со всей России приехали в столицу Татарстана на форум «Актуальные вопросы российского гуманитарного образования». Мероприятие объединило выездное совещание Всероссийской ассоциации учителей истории и обществознания и третий Съезд учителей истории и обществознания республики.

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