В МЧС Татарстана назвали самые опасные участки для зимней рыбалки

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ», Егор Никитин). Наиболее опасными для любителей зимней рыбалки являются участки водоемов возле мостов, плотин и крутых поворотов рек. В нынешнем сезоне контролировать популярные у татарстанцев места для рыбалки будут 10 круглосуточных спасательных постов МЧС. Об этом журналистам рассказали на брифинге в Доме Правительства РТ.

Говоря о примерах опасных для зимней рыбалки мест, Главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов особое внимание обратил на участки водоемов возле плотин.

«Это Нижнекамская ГЭС – плотина возле Набережных Челнов. Там по правилам рыболовства рыбалка вообще запрещена. Туда ни в коем случае нельзя ходить – часто происходит отрыв льда, он буквально разрушается под ногами», – отметил глава ГИМС РТ.

Кроме того, Венедиктов отметил, что смертельную опасность таят в себе промоины. Что касается Казани, они чаще всего образуются на Казанке под мостом Миллениум.

«Промоины образуются возле НКЦ, под Кировским мостом. Они появляются из-за сужения течения и роста его скорости. Вообще, под мостами промоины практически не замерзают и являются очень опасными», — объяснил Юрий Венедиктов.

Его дополнил замглавы МЧС Татарстана Ильхам Насибуллин. Он подчеркнул, что для контроля ситуации на самых популярных у рыбаков участках МЧС республики выставит 10 круглосуточных спасательных постов. Кроме того, с начала ноября во всех муниципальных районах Татарстана заработали мобильные патрульные группы.

«Их главная цель в период ледостава – не допустить выхода граждан на водоемы, лед на которых толщиной менее 7 сантиметров», – заключил Насибуллин.



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