В РТ смягчат наказание депутатов за дачу неполных или недостоверных сведений о доходах

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Госсовет Татарстана может смягчить наказание для лиц, замещающих муниципальные должности, которые предоставили неполные или недостоверные данные о доходах и расходах. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный советник отдела антикоррупционных проверок Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

«Если раньше депутат или лицо, замещающее муниципальную должность, представлял неполные или недостоверные сведения, <...> автоматически ставили вопрос об увольнении его в связи с утратой доверия, потому что иных видов ответственности для депутатов не предусматривалось. Теперь вводятся соответствующие изменения», — рассказал спикер.

Так, согласно поправкам, если искажение этих сведений несущественное, то будут применяться другие дисциплинарные наказания. «Сейчас будет новая градация дисциплинарного взыскания, будут предупреждение, определенный запрет на занятие должности, либо запрет на выполнение определенных полномочий на соответствующий период», — добавил Рахимов.

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