Минниханов пояснил на «Транспортной неделе», зачем Татарстан строит корабль на СПГ

(Москва, 19 ноября, «Татар-информ»). Регионы России нуждаются в обновлении речного флота для перевозки пассажиров. Новые корабли, способные работать на экологичных видах топлива, лучше всего подходят для решения этой задачи. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов, выступив на деловом завтраке с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом в рамках «Транспортной недели» в Москве.

В ходе беседы глава Минтранса РФ поинтересовался у Президента РТ, как идет реализация проекта по созданию новых прогулочных судов типа «Чайка». «Этот корабль разработан Зеленодольским проектным конструкторским бюро и самое главное – он на газомоторном топливе. Какие цели и задачи он решает? У нас руководители субъектов, наверное, скажут, что в основную часть летнего сезона в Сибири или у нас в Поволжье нужно перевозить людей. Все корабли, которые сегодня эксплуатируются, – они в плачевном состоянии. Поэтому мы хотели бы этот проект обсудить, построить корабль на Зеленодольском заводе имени Горького», – сказал Минниханов.

Продолжая беседу, Евгений Дитрих поинтересовался у генерального директора «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) Сергея Храмагина, готова ли компания присоединиться к реализации проекта. «Мы с Татарстаном готовы на все», – лаконично ответил Храмагин.

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня принял участие в завтраке с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом, на котором обсуждалось развитие транспортной инфраструктуры в регионах России.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.