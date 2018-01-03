На Новый год в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах потратят полмиллиона рублей

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Новогодние мероприятия в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани обойдутся городу в полмиллиона рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Речь идет об услугах, связанных с организацией и проведением церемонии открытия новогодних елок в парке «Крылья Советов» (Авиастроительный район), в парке «Континент» (Ново-Савиновский район), в жилых массивах Авиастроительного района «Сухая река», «Кадышево», «Борисоглебское» и «Северный», следует из документов.

Согласно техзаданию, исполнитель должен будет написать сценарий для театрализованного пролога со сказочными персонажами и концертную программу, установить сценический комплекс, обеспечить артистов и техническую группу световым и звуковым оборудованием и транспортом.

«План проведения новогодних мероприятий и план по украшению районов находятся в разработке», — заверили корреспондента в пресс-службе администрации.

Согласно закупке, пройдут они с 20 по 27 декабря.

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