В Казани будут судить мужчину, организовавшего в городе сеть подпольных казино

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). В Казани будут судить 32-летнего мужчину, организовавшего в городе сеть подпольных казино, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, весной прошлого года 32-летний житель Казани совместно с неустановленными помощниками организовал в городе сеть подпольных казино. В октябре 2019 года одну из точек, расположенную в одном из торговых павильонов на улице Мавлютова, накрыли и изъяли оттуда компьютеры и мониторы, которые использовались для азартных игр.

Организатора игрового салона задержали. Мужчина свою вину не признал и от дачи показаний отказался. На время следствия он помещен под стражу.



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