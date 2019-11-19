Мэрия Казани запустила онлайн-опрос по установке колеса обозрения в парке Урицкого

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). На сайте мэрии Казани появилась возможность проголосовать за или против установки колеса обозрения в парке Урицкого. Для участия в онлайн-опросе нужно быть авторизированным на портале госуслуг РФ.

«Планируется, что аттракцион будет иметь 14 закрытых отапливаемых кабин на 4 – 6 человек, время полного оборота составит 7 – 12 минут. Инвестор отмечает, что аттракцион оптимально вписывается в парковую культуру и вносит разнообразие в палитру развлечений парка», — говорится в описании онлайн-опроса.

Колесо обозрения предлагают установить на пустующей территории в конце канала озера, между перголой с качелями и концертной площадкой. Ранее стало известно, что высота аттракциона — 36 метров.

Проголосовать можно до 25 ноября. Итоги будут опубликованы в социальных сетях Дирекции парков и скверов.

Дирекция сообщила о предложении по установке колеса обозрения на встрече с горожанами в минувший четверг, 14 ноября. Большинство участников сообщили, что не хотят видеть аттракцион в парке Урицкого.

В Казани уже есть два колеса обозрения — 65-метровое «Вокруг света» в «Казанской Ривьере» и 55-метровое в парке развлечений «Кырлай».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.