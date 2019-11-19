Альфа Банк: Ралли на рынке акций может продолжиться

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). На прошлой неделе рынки акций закрылись в плюсе на фоне оптимизма в связи с возможностью заключения американо-китайской торговой сделки, однако на текущей неделе восходящий тренд на рынках может ослабнуть в случае отсутствия новостей о фактических шагах в направлении заключения торгового соглашения. Акции завершили минувшую неделю на рекордных максимумах, однако доходности КО США потеряли половину своего роста прошлой недели, так как инвесторы усомнились в завершении процесса подготовки к подписанию торгового соглашения. Слабый оптимизм по поводу прорыва в торговых переговорах поддержал и воскресный отчет китайского государственного новостного агентства Xinhua, которое заявило, что в минувшие выходные стороны провели конструктивные переговоры.

В Гонконге протесты вступили в новую, более опасную стадию — полиция взяла в осаду городской университет, где находится до 800 человек, и использует слезоточивый газ против любого, кто пытается покинуть его территорию. Ясно одно, что по мере разрастания конфликта китайские власти начнут использовать силу с целью прекратить протесты. Интервенции со стороны Пекина будут оказывать влияние на рынки за пределами Гонконга.

На этой неделе мы ожидаем несколько экономических релизов, однако самым важным будет протокол заседания ФРС США. В своем выступлении перед Конгрессом на прошлой неделе глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что изменение ставок маловероятно, пока продолжается экономический рост.

На этой неделе будут опубликованы финансовые результаты нескольких крупных ритейлеров, в том числе Home Depot, Macy’s and Target. Walmart на прошлой неделе повысил свой прогноз, заявив, что потребители находятся в хорошей форме накануне рождественского сезона. Отчетности ритейлеров косвенно свидетельствуют о состоянии экономики в США. Таким образом, позитивные цифры окажут поддержку американскому рынку, что позитивно отразится на динамике рынков других стран.

Появляется все больше доказательств восстановления отношений между Киевом и Москвой. В пятницу французский президент объявил о том, что 9 декабря в Париже пройдет саммит с участием Франции, Германии, России и Украины, в ходе которого будут обсуждаться пути решения разросшегося конфликта в Восточной Украине. Сегодня Россия возвращает Украине захваченные год назад военные корабли, чтобы положить конец более масштабному конфликту между двумя странами. Как сообщила газета New York Times на прошлой неделе, влиятельные украинские бизнесмены, в том числе Игорь Коломойский, признали, что сближение с Москвой отвечает интересам Украины.

Российское промпроизводство: Эта неделя будет относительно спокойной с точки зрения российской макроэкономической статистики. Сегодня выйдут данные по российскому промпроизводству, которые покажут, насколько устойчивым будет восстановление экономического роста в 3К19.

На этой неделе в США выйдут данные по рынку жилья — во вторник будет опубликована статистика по закладке новых домов, в четверг — данные по продажам жилья на вторичном рынке. Кроме того, на этой неделе будут опубликованы PMI в обрабатывающей промышленности и в сфере услуг — в пятницу инвесторы будут анализировать эти данные на предмет наличия признаков ускорения активности в обрабатывающей промышленности или же влияния слабости этого показателя на рынок услуг.

Цены на нефть получают хорошую поддержку на текущих уровнях, продолжая устойчивый рост прошлой недели на фоне ожиданий новостей о перспективах торговой сделки между США и Китаем. Страны-OPEC в четверг заявили, что спрос на нефть должен снизиться в 2020 г., поддерживая мнение участников рынка о наличии доводов в пользу того, что группа и другие производители нефти, в том числе Россия, известные как OPEC+, — сохранят ограничения по добыче, которые были введены для того, чтобы сгладить перенасыщение на рынке. OPEC и его союзники обсудят политику в области добычи на встрече в Вене, которая пройдет 5-6 декабря.

На этой неделе отчитываются в основном компании технологического сектора. С другой стороны, в начале недели свои финансовые результаты за 3К19 представит AGRO. Сельхозпроизводители продемонстрируют неоднозначную динамику за квартал — консолидация Солнечных продуктов позитивно повлияет на выручку, с одной стороны, тогда как ценовые тренды в сахарном сегменте и сегменте по производству свинины негативно скажутся на выручке, с другой стороны.

Рост на российском рынке акций на этой неделе продолжится: Мы ожидаем, что на этой неделе инвесторы по-прежнему будут проявлять интерес к рискованным активам на фоне роста цен на нефть, позитивного развития событий на фронте российско-украинских отношений, смягчения монетарной политики в Китае и более оптимистической глобальной геополитической повестки дня. Поддержку акциям SBER окажет сильный курс рубля. На акции компаний нефтегазового сектора — OGZD, LKOD и ROSN — может распространиться эффект роста цен на нефть и IPO саудовской Aramco. В горно-металлургическом секторе мы ожидаем, что поддержку интегрированным производителям (NLMK, SVST и EVR) окажут цены на сталь, которые демонстрируют признаки восстановления, тогда как цены на железную руду отскочили назад до $85-90/т, cfr, Китай. MNOD сегодня проведет День инвестора в Лондоне.

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