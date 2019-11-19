В Нижнекамске отпраздновали день рождения Деда Мороза

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Жители Нижнекамска поздравили Деда Мороза с его очередным днем рождения. Праздничное мероприятие прошло в самом сказочном парке города имени Габдуллы Тукая. Об этом сообщает «НТР 24».

Виновник торжества, несмотря на полное тогда отсутствие снега, появился во всей своей красе на центральной площадке, где зимой установят елку.

Восторженные дети и даже многие взрослые поздравляли именинника с праздником, желая ему здоровья и прочих благ.

Веселье в честь дня рождения Деда Мороза сопровождалось традиционными новогодними забавами – стихами, песнями и, конечно же, веселым хороводом, который объединил всех горожан.

18 ноября не случайно считается днем рождения главного сказочного персонажа новогодних праздников. Согласно многолетним наблюдениям, именно в этот день в вотчине волшебника в Великом Устюге наступают настоящие зимние морозы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что дети-сироты из Нижнекамска оставили на большой елке свои желания Деду Морозу.

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