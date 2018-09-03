Количество смертельных происшествий на воде в Татарстане снизилось на треть

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ», Егор Никитин). Количество смертельных случаев, связанных с происшествиями на воде в РТ, снизилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные были озвучены на брифинге в Доме Правительства РТ, посвященном безопасности на воде в период межсезонья и ледостава.

«В целом, с начала года на водных объектах республики наблюдается уменьшение количества погибших по сравнению с прошлогодними показателями. Всего зарегистрированы 83 происшествия, где погибли 65 человек, спасены 44 человека. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 121 происшествие, в которых погибли 94 человека», — сообщил журналистам Главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

Также Венедиктов добавил, что в осенний период до ледостава самые частые происшествия – это падение рыбаков в воду с лодок, а также несчастные случаи, когда человек случайно падает в водоем с берега.

«В текущем осеннем периоде зарегистрированы 16 происшествий, в результате которых погибли 13 человек, в том числе – один ребенок. Спасены 4 человека», – рассказал руководитель ГИМС РТ.

Из недавних происшествий Венедиктов отметил гибель 6-летнего ребенка в челнинском поселке ЗЯБ. Трагедия произошла 2 ноября. Оставшийся без присмотра мальчик провалился под тонкий лед и погиб.



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