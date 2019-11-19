Археологи нашли в Казани склеп симбирского воеводы XVIII века Афанасия Бекетова

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ», Оксана Романова). Археологи обнаружили в Казани родовую усыпальницу полковника и воеводы Симбирска (старое название Ульяновска) Афанасия Бекетова и его супруги Натальи Федоровны. Захоронение второй половины XVIII века открылось ученым во время раскопок на территории Казанского Богородицкого монастыря, которые предшествовали воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал директор Центра музейного проектирования Юрий Григорьев.

«Место погребения Бекетовых. Полковник, воевода г. Симбирска Афанасий Алексеевич. 5 августа 1769 г. Супруга — Наталья Федоровна. 23 декабря 1768 г.», — гласит бронзовая плита, которую Центр музейного проектирования вмонтировал в покрытие площади около собора над местом семейного склепа.

Здесь же сообщается, что сыном воеводы был Никита Бекетов — генерал-поручик, сенатор и астраханский губернатор. Из истории, к слову, достоверно известно, что Никита Бекетов был приближенным и какое-то время даже фаворитом императрицы Елизаветы Петровны, с помощью которого канцлер Бестужев намеревался оттеснить от трона Шуваловых — своих соперников в борьбе за власть.

На бронзовой инфо-мемориальной плите также упоминается дочь воеводы Екатерина. Она, в свою очередь, приходилась матерью баснописцу и министру юстиции Российской империи Ивану Дмитриеву.

В обнаруженном археологами склепе дети воеводы Афанасия Бекетова не захоронены: сведения о них приводятся для пояснения знатности рода упокоенной четы и его роли в истории страны. На территории Казанского Богородицкого монастыря в те времена, подчеркнем, существовало кладбище.

«Очень редки случаи, когда при раскопках захоронений обнаруживаются идентификационные данные. И вот это тот самый редкий случай, когда такие данные были обнаружены. Был найден могильный камень с надписью и под ним фамильный склеп», — пояснил археолог-исследователь территории Богородицкого монастыря Андрей Старков.

По его словам, воевода Афанасий Бекетов владел несколькими имениями в Казанской и Симбирской губерниях, кроме того, близ Казани жила его дочь Екатерина. Внук полковника, будущий министр юстиции Иван Дмитриев родился в селе Богородское, что в 30 км от города. По словам Старкова, вероятнее всего, на старости лет чета Бекетовых перебралась к дочери в Казань, где старики провели последние дни жизни.

«Было несколько вариантов разрешения этой ситуации (обнаружения склепа представителей знатного рода — прим. Т-и). Рассматривался, например, перенос могильного камня в музей и т. д. Захоронения XVIII — XIX веков важны для науки, для понимания социальных процессов в истории и т. п. Некрополи позднейшие, как правило, не дают науке таких данных. В нашем случае решили захоронение законсервировать под площадью собора», — сказал Старков.

Подлинные надгробные плиты были обнаружены у западной лестницы воссоздаваемого собора. Как пояснил ИА «Татар-информ» Юрий Григорьев, при музеефикации усыпальницы Бекетовых главным было сохранить подлинные надгробия. Для обозначения места погребения из современных материалов были изготовлены их копии.

В благоустроенную площадь у воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери вмонтированы еще шесть бронзовых плит. Они отмечают места перезахоронений монахинь и послушниц в прошлом женского монастыря, а также утраченных построек обители — первоначального собора 1594 года, трех церквей XVII века и колокольни 1725 года.

Подробный репортаж из собора Казанской иконы Божией Матери читайте на сайте «События».

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