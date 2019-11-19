Росреестр РТ проведет бесплатный день консультаций для татарстанцев

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Росреестр Татарстана приглашает жителей республики на единый день консультаций, сообщает пресс-служба ведомства.

«20 ноября во всех территориальных отделах Управления Росреестра по Республике Татарстан состоится единый день консультаций. Данное мероприятие, которое по традиции пройдет по всей республике, приурочено к 10-летию ведомства», — отметили в пресс-службе.

В Казани главной площадкой проведения консультаций станет офис МФЦ по улице Авангардная, д. 74 (подъезд № 2). С 13 до 17 часов здесь можно будет получить помощь от представителей Росреестра по РТ, Кадастровой палаты, Налоговой службы, саморегулируемой организации кадастровых инженеров, а также исполкома города.

Кроме того, консультации пройдут по адресу: улица Гагарина, д. 103, ул. Ямашева, д. 82, пр. Победы, д. 100. Здесь юридическую помощь гражданам окажут эксперты из Росреестра Татарстана и Кадастровой палаты республики.

Жители иных городов и населенных пунктов могут обратиться за консультацией в территориальные отделы Управления в районах республики. С их адресами можно ознакомиться на сайте татарстанского Росреестра.

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