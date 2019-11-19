(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Чаще всего пассажиры забывают в казанских автобусах сумки и зонты. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Всего за неделю в салонах автобусов пассажиры забыли 24 предмета (сумки и пакеты с вещами, зонты и даже одну тележку). Пять уже возвращены своим владельцам, 19 ждут, когда за нами придут хозяева.

Обращаться по вопросам потерянных или забытых в автобусах вещей можно в диспетчерскую ПАТП №2 по телефону: 8-843-275-30-20.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.