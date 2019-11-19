ТПП Татарстана планирует нарастить количество своих членов до 3 тысяч человек

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Торгово-промышленная палата (ТПП) Татарстана планирует за год нарастить количество своих членов из числа предприятий малого и среднего бизнеса республики до почти 3 тыс. человек. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» на бизнес-завтраке «Утро деловых возможностей» рассказал директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Союза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» Марат Ахматов.

«На сегодняшний день членами Торгово-промышленной палаты Татарстана являются 2 тыс. 385 предприятий республики. В течение следующего года мы намерены привлечь еще 300 — 500 новых резидентов, и чтобы каждый из них понимал, ради чего он к нам идет», — поделился планами Марат Ахматов.

По его словам, сегодня ТПП РТ не просто дает членство, а предоставляет предпринимателям реальную возможность пользоваться государственными мерами поддержки и услугами. В качестве примера он привел возможность выйти на международные рынки, работать с регионами, использовать механизмы сертификации и экспертизы, получить помощь от Гильдии переводчиков РТ и другие.

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