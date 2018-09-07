Шамиль Агеев: «Проблемы предпринимателей в Татарстане те же, что и 25 лет назад»

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Татарстанские представители малого и среднего бизнеса (МСБ) испытывают те же проблемы, что и предприниматели 25 лет назад. Такое мнение высказал председатель правления Торгово-промышленной палаты (ТПП) Татарстана Шамиль Агеев на бизнес-завтраке «Утро деловых возможностей».

«Все те проблемы, которые были [у предпринимателей] 25 лет назад, к сожалению, стоят до сих пор еще в более серьезном ракурсе. Если 25 лет назад отчетная бумажка была три страницы, то сейчас — уже 30 килограммов», — отметил Шамиль Агеев.

По его словам, сегодня нажим на предпринимателя не снижается. Глава ТПП РТ также привел в пример количество закрытых предприятий в республике. Так, за три года свою деятельность прекратили около трети компаний. За прошлый год — 34,5 тыс., однако открылось на тысячу больше. Из существующих в Татарстане предприятий 10,6% занимается производством, 35% — торговлей, 54% — сферой услуг.

Шамиль Агеев подчеркнул, что необходимо изменить отношение современных предпринимателей к мерам государственной поддержки, а государству — находить новые формы и методы, чтобы отражать интересы предпринимателей. Кроме того, он пригласил собравшихся посетить Торгово-промышленную палату республики и стать ее членами.

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