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Татар-информ

19 ноября 2019, 10:59

Происшествия

При тушении пожара в заброшенном доме в Казани обнаружено тело мужчины

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Происшествия

При тушении пожара в заброшенном доме в Казани обнаружено тело мужчины

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Огонь вспыхнул в одноэтажном доме в Военном городке-2.

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). При тушении пожара в заброшенном доме в Казани обнаружено тело мужчины, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне в 22.04 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пожаре в одном из домов в Военном городке-2.

На месте было установлено, что горели потолочные перекрытия и мусор в заброшенном одноэтажном доме.

Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили внутри здания тело мужчины. Личность погибшего устанавливается.

Площадь пожара составила 10 кв. метров.
 

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