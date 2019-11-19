Для автолюбителей РФ готовят легальный порядок покупки «красивых» номеров

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Министерство экономики РФ и МВД России создают механизм, который позволит гражданам получать в ГИБДД государственные регистрационные номера с «красивыми» сочетаниями символов. В перспективе такие госзнаки, возможно, будут оформляться через портал госуслуг РФ. Об этом сообщает радио Sputnik.

«Для определенных серий регионы смогут использовать повышенный тариф и выставлять ГРЗ на аукцион. Для получения “красивого” номерного знака будет необходимо заплатить более высокую государственную пошлину», – отмечается в сообщении.

Если механизм будет приведен в действие, водители смогут ввести на портале госуслуг желаемое сочетание, проверить, не занято ли оно, и забронировать госномер для оплаты. Ожидается, что госпошлина при этом будет несколько выше, чем у обычных номеров.

При покупке машины вместе с «красивым» госномером, новый владелец должен будет еще раз заплатить за «особый» знак повышенную госпошлину. В противном случае «красивый» номер вернется в базу ГИБДД, а владелец получит обычный госзнак. Исключение сделают только для ситуаций, когда машина с необычным номером перешла новому владельцу по наследству.

Инициатива министерств направлена в первую очередь на ликвидацию теневого рынка госномеров. О необходимости разработки механизма легального оформления «красивых» номеров ранее говорил Владимир Путин, поручив в 2010 году разработать правила проведения аукционов по реализации необычных госзнаков.

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