Гастроэнтеролог рассказал, почему нельзя закусывать водку маринованными огурцами

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Маринованные продукты раздражают слизистые желудочно-кишечного тракта и в сочетании с алкоголем могут стать причиной воспаления, заявил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов. Об этом пишут «Аргументы и Факты».

«Маринады раздражают слизистую оболочку желудка и в сочетании с алкоголем могут вызвать воспаление. Кроме того, усиливается всасывание алкоголя в желудок. Тот же эффект оказывают острые блюда», — рассказал Вялов.

Маринованные и острые закуски могут привести к гастритам, язве и эрозии, причем заболевания могут появиться уже после однократного, но плотного застолья. Риск повышается для тех, кто ранее уже страдал от этих недугов.

Оптимальная закуска к водке и другому крепкому алкоголю — соленья. Сало с чесноком, соленые огурцы и селедка не дают нагрузки на органы пищеварения. «Это физиологический раствор, который содержит нормальное количество соли, его можно приравнять к капельнице», — отметил врач.

Полезно для желудка закусывать алкоголь и квашеной капустой. Она содержит «витамин U» (метил-метионин-сульфоний, или метионин) — он препятствует развитию язвы и помогает заживить слизистую оболочку желудка.

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