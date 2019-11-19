В Казани пикап, двигаясь задним ходом, задавил во дворе дома пенсионерку

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). В Казани пикап «Ниссан», двигаясь задним ходом, задавил во дворе дома 78-летнюю пенсионерку. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Накануне около 11.00 во дворе дома № 4 по улице Лаврентьева водитель автомобиля «Ниссан Навара», двигаясь задним ходом, сбил 78-летнюю женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

Всего за сутки в городе под колеса авто попали шесть пешеходов. Накануне около десяти утра напротив дома № 13 по улице Астрономическая водитель «Мерседеса» при повороте не уступил дорогу и сбил 18-летнего парня, который переходил улицу по «зебре». В результате наезда молодой человек получил ушиб ноги.

Вечером этого же дня на Декабристов под колеса «Лады» попала 67-летняя женщина, которая решила перейти дорогу в неустановленном месте. Пенсионерку с переломами костей таза увезли в больницу.

Спустя час на Беломорской водитель «КИА» не пропустил на пешеходном переходе 82-летнюю женщину. В результате наезда пенсионерка получила перелом берцовой кости и была доставлена в больницу.

Ближе к семи вечера на Горького водитель «Хендэ» нарушил ПДД и при повороте налево не предоставил преимущество 31-летней женщине-пешеходу. Медики «скорой» диагностировали у пострадавшей ушибы головы и ноги.

Около девяти вечера на Даурской был совершен наезд на 38-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. В результате у пешехода ушиб лица и рваная рана губы.



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