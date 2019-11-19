Китайская компания откроет в Нижнекамске завод по производству закаленного стекла

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). В Нижнекамске с рабочей поездкой побыли представители китайской компании «Чжанцзяган Ляньцзи», которая занимается производством закаленного стекла для поставки на предприятия бытовой техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

Татарстан иностранцы посетили по приглашению своих партнеров: компании Haier и резидента индустриального парка «Пионер» в Нижнекамске – компании «Роскамасталь». Гости из КНР встретились с представителями исполкома, осмотрели город, а также муниципальные промышленные парки.





Партнерами компании «Чжанцзяган Ляньцзи» являются такие крупные корпорации, как Haier, Gree, Meidea, LG и другие. В Татарстане китайцы изучили площадки для организации собственного производства, чтобы поставлять материалы для предприятий-партнеров сразу же на месте. Одним из вариантов размещения является индустриальный парк «Пионер», где на сегодняшний день работает первый резидент ТОСЭР «Нижнекамск» – совместное российско-китайское производство по окрашиванию рулонной стали.

Фирма планирует реализовать проект в три этапа, инвестировав в общей сложности 150 млн рублей и создав 65 новых рабочих мест.





Первый этап предполагает открытие производства закаленного стекла для бытовой техники и поставка его из Нижнекамска своим партнерам в России, в том числе и компании Haier, базирующейся в Набережных Челнах. Китайские инвесторы намерены запустить производство с весны будущего года.

Кроме того, в планах – открыть совместное предприятие с компанией «Роскамасталь» по организации производства закаленного стекла, которое можно будет широко использовать и применять в строительной отрасли. Третий этап проекта подразумевает организацию выпуска пенополистирола EPS. В качестве сырья китайская компания планирует использовать продукцию предприятий нефтехимии Татарстана.





Первый замруководителя исполкома района Радмир Беляев отметил, что Нижнекамск заинтересован в приходе новых инвесторов и в интересных проектах. У города нефтехимиков складываются отличные дружеские отношения с китайскими партнерами, добавил он.

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