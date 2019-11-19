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Динара Прокопьева

19 ноября 2019, 10:32

Экономика и финансы

Сельских депутатов РТ могут освободить от обязанности раскрывать сведения о доходах

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Экономика и финансы

Сельских депутатов РТ могут освободить от обязанности раскрывать сведения о доходах

Фото: Султан Исхаков

Госсовет Татарстана рассмотрит поправки в законы о коррупции 27 ноября.

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Сельских депутатов могут освободить от обязанности предоставлять сведения о доходах, если они не совершали крупных трат. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный советник отдела антикоррупционных проверок Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

«Раньше все депутаты сельских поселений вне зависимости от того, получают они заработную плату или нет, должны были предоставлять сведения о доходах. Сейчас, если депутат не совершает крупных расходов, он уже не обязан будет предоставлять сведения о доходах. Подчеркиваю: это касается именно сельских поселений и депутатов, которые работают на непостоянной профессиональной основе», — сообщил Рахимов.

Соответствующие поправки в законах о коррупции рассмотрит Государственный Совет Татарстана на заседании 27 ноября.

В ИА «Татар-информ» стартовала пресс-конференция, посвященная профилактике коррупционных проявлений в органах местного самоуправления. На сайте информагентства организована онлайн-трансляция.

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