Татарстанцы получат шанс признаться в любви к мамам на Стенапризнаний.рф

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Ко Дню матери с 15 ноября по 15 декабря Стенапризнаний.рф приглашает жителей Татарстана принять участие во всероссийской интернет-акции, выразив любовь, почет и уважение самому близкому человеку на земле – маме, сообщают организаторы.



Данное событие призвано объединить взрослых, самостоятельных, зрелых личностей, которые считают своим долгом оказать честь уважения и любви своим матерям, заявив: «Мама – мой человек №1».



Именно под таким лозунгом пройдет «Парад первых лиц – парад мам» в соцсетях, куда будут сделаны перепосты признаний со Стенапризнаний.рф.



Чтобы принять участие в «Параде первых лиц – параде мам», необходимо с 20 по 30 ноября зайти на сайт Стенапризнаний.рф и, активировав фразу: «Написать признание», указать электронные адреса отправителя и получателя; написать слова, передающие чувства к мамам; загрузить мамину фотографию и опубликовать признание.



Важно написать имя и фамилию мамы в строке «Кому», так как всем заявленным в параде мамам в этом году будут выписаны сертификаты, которые можно распечатать, вставить в рамочку и подарить.



В этом году организаторы посчитают «рейтинг материнского счастья» в городах и регионах и выявят самый счастливый регион по количеству поздравленных матерей.

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