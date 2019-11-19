«Юмор FM-Казань» дарит слушателям возможность выиграть сертификат в обувной магазин

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). В преддверии Дня сапожника «Юмор FM-Казань» дарит своим слушателям возможность выиграть сертификат в обувной магазин.

Если ты еще не успел основательно подготовиться к холодам или просто хочешь побаловать себя еще одной парой модной обуви, то участвуй в новой акции «Два сапога пара» и проходи в финал игры.

С 19 по 25 ноября по будням слушай эфир «Юмор FM-Казань», лови условный сигнал и выполняй задание ведущего.

Самые быстрые и внимательные слушатели поборются за главный приз в финале, который состоится 26 ноября.

Подробности в группе во «ВКонтакте» https://vk.com/veseloeradiokzn

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