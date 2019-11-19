Командующий ЦВО рассказал казанским танкистам об использовании бронетехники в Сирии

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин впервые выступил в Казани с лекцией об использовании в подготовке войск опыта, приобретенного во время боевых действий в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Лекция прошла в Казанском высшем танковом командном училище, слушателями выступили курсанты и профессорско-преподавательский состав военного вуза. «Генерал-полковник Александр Лапин рассказал о возможном развитии обстановки в Центрально-Азиатском регионе, а также о новых формах и способах применения войск, выработанных с учетом боевого опыта вооруженных конфликтов последних лет», – отметили в пресс-службе. По словам Лапина, полученный в Сирии боевой опыт уже внедряется в подготовку войск, в том числе был широко применен в ходе стратегических командно-штабных учений «Центр-2019».

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