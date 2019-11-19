(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). В Казани спасли шпица, лапка которого застряла в сливе раковины, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне в 7.28 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в одной из квартир на улице Ломжинская у собаки лапа застряла в решетке раковины. Пес скулит, а хозяева освободить животное самостоятельно не могут.

Прибывшие по вызову спасатели вытащили лапку собаки из «капкана» и передали испуганное животное хозяйке.



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