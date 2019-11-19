МЧС Татарстана напоминает о правилах поведения при сильной гололедице

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). МЧС Татарстана предупреждает о сильной гололедице на территории республики и напоминает о правилах поведения в непогоду. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, с 8.00 и до 21.00 вторника, 19 ноября, на территории Татарстана ожидаются ухудшение погодных условий и сильная гололедица.

При ухудшении погодных условий стоит ограничить выход из дома. По улице передвигаться аккуратно, надеть противоскользящую обувь, стараться держаться за поручни.

Пешеходам стоит переходить дорогу исключительно в установленных для этого местах, на одежде носить световозвращающие элементы. Водителям выбирать безопасную скорость движения, заранее тормозить перед перекрестками и пешеходными переходами.

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