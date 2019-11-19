Татарстанцев приглашают к участию в конкурсе социальной рекламы «Реклама будущего»

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). С 10 января по 30 апреля 2020 года будут приниматься заявки на третий Всероссийский конкурс социальной рекламы СО НКО и социальных предприятий «Реклама Будущего». Об этом сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

«Конкурс направлен на выявление лучших примеров рекламы СО НКО, обеспечение их продвижения, создание условий для решения социальных проблем, содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в новом сезоне, кроме традиционных номинаций для видео и печатной социальной рекламы некоммерческих организаций, появятся номинации и для организаций, которые обеспечивают информационную поддержку деятельности НКО.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте: https://adfuture.ru/

Итоги конкурса будут подведены в сентябре следующего года.

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