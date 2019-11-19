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Татар-информ

19 ноября 2019, 09:28

Экономика и финансы

Число самозанятых граждан в Татарстане выросло до 46 тысяч

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Экономика и финансы

Число самозанятых граждан в Татарстане выросло до 46 тысяч

Самозанятые получили возможность пользоваться «Биржевой площадкой» Агентства по госзаказу РТ и продавать свои товары на Ozon.

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Число татарстанцев, решивших легализовать свой бизнес через приложение «Мой налог», выросло до 46 тыс., большая часть из них живет в Казани, – около 12 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

На втором месте по числу самозанятых находятся Набережные Челны – 6,7 тыс. человек, третье место уверенно занимает Альметьевск, где зарегистрировались около 2,6 тыс. самозанятых. «Самой популярной сферой занятости татарстанских самозанятых является работа в такси. На втором и третьем местах – сдача жилья и консультации. Также самозанятые занимаются репетиторством, программированием, маркетингом и рекламой», – отметили в пресс-службе.

Сейчас самозанятые граждане платят налоги по двум ставкам – 4 % с платежей физических лиц и 6 % – с платежей юридических лиц. Но и эти платежи можно снизить, поскольку для самозанятых предусмотрен налоговый вычет. «Сумму в размере 10 тыс. рублей государство выделяет каждому зарегистрированному самозанятому авансом – для уменьшения суммы налога. Налоговый вычет предоставляется один раз и позволяет уменьшить налог с дохода от физлиц до 3%, а с доходов от юрлиц – до 4%», – уточнили в Минэкономики РТ.

В Татарстане активно развивается инфраструктура для становления бизнеса самозанятых граждан. В апреле для этой категории граждан был открыт доступ к системе «Биржевая площадка» Агентства по госзаказу РТ. Благодаря этому самозанятые получили доступ к гарантированному рынку поставок товаров, работ и услуг. Кроме этого самозанятые получили возможность выйти на маркетплейс Ozon. На Оренбургском тракте открылся новый сортировочный центр компании, где принимаются товары от самозанятых.

Кроме того, для самозанятых и начинающих предпринимателей в Доме предпринимателя регулярно проводятся образовательные программы. В рамках бизнес-тренингов спикеры делятся опытом успешного ведения своего дела, а участники находят новых партнеров и инвесторов.

 

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