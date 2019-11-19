(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Серьезная пробка образовалась на Фучика в Казани из-за столкновения авто и троллейбуса, сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы аварии.

Сегодня рано утром возле остановки общественного транспорта «ул. Юлиуса Фучика» легковушка «Черри», по предварительным данным, при перестроении не уступила дорогу троллейбусу. «Рогатый» не успел затормозить и протаранил авто. В итоге транспортные средства буквально перекрыли две полосы движения.

По данным портала «Яндекс. Пробки» на данном участке дороги образовался серьезный затор – улица Фучика «горит» красный на промежутке от перекрестка с Зорге до Сафиуллина.



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