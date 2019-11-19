В Роскачестве рассказали, как выбрать качественное вино по внешнему виду и аромату

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Рекомендации по определению качества вина в домашних условиях опубликовало Роскачество. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хорошее вино должно обладать естественным здоровым цветом с блеском, к примеру, белое сухое — светло-соломенным или бледно-золотистым. Если белое сухое вино похоже по оттенку на осветленный яблочный сок, скорее всего, оно испорчено, а именно — окислено. Красное вино может обладать очень широкой гаммой оттенков — от бледного гранатового до насыщенного рубиново-вишневого и даже непрозрачно-красного с фиолетовым оттенком», — говорится в сообщении Роскачества.

Определить качественное вино по внешнему виду, аромату и вкусу вполне реально, отмечают эксперты. Например, хлопья и осадок в вине могут быть свидетельством низкого качества.

К так называемым «порокам» вина относятся «мышиный» тон, оттенок цветной капусты, лука или вареной свеклы. Причиной такого внешнего вида могут быть как низкое качество сырья, так и ошибки, допущенные в производстве.

Роскачество напомнило о риске, на который идут покупатели алкоголя по Интернету, особенно в запрещенное время — с 22.00 до 10.00. Происхождение таких напитков неизвестно, а проверить их качество удастся только после покупки.

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