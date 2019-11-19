В Казани пожилой мужчина погиб под колесами авто, переходя дорогу в неположенном месте

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). В Казани пожилой мужчина погиб под колесами легковушки, переходя дорогу в неположенном месте. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Наезд на пожилого мужчину произошел сегодня около семи утра напротив дома № 14 по улице Космонавтов.

«По предварительным данным, пешеход переходил дорогу в неустановленном месте», – уточнили в ГИБДД.

От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи. На месте работают инспекторы ГИБДД. Обстоятельства ДТП и личность погибшего устанавливаются.



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