Минниханов и Колобков обсудили возможное проведение в Казани городских игр

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр спорта России Павел Колобков обсудили планы по проведению в Казани городских игр. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

«<...> мы обсудили концепцию проведения так называемых городских игр в Казани. Это будут всероссийские соревнования по новым видам спорта, которые пользуются большой популярность среди молодежи», – отметил Павел Колобков в ходе рабочей встречи, которая состоялась в Министерстве спорта.

Кроме того, министр вспомнил о состязаниях, которые в ближайшие годы пройдут в Казани, в том числе и о чемпионате мира по водным видам спорта 2025 года. Он упомянул о планах подать заявку на проведение аналогичного чемпионата Европы, заметив, что «для этого созданы все условия благодаря проведенным крупным международным соревнованиям».

Помимо этого, Минниханов и Колобков обсудили подготовку к проведению первых в истории Игр стран СНГ, которые состоятся в Казани в 2020 году, а также перспективы проведения в столице Татарстана чемпионата мира по сумо.

Рустам Минниханов также поблагодарил Министерство спорта России за работу Дирекции спортивных и социальных проектов. Он обратил внимание на то, что она не только организует различные спортивные мероприятия и выполняет функции федерального оператора комплекса ГТО, но и реализует другие масштабные проекты, включая мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan.

«Спорт объединяет людей, для огромного количества он стал образом жизни. И мы продолжим наше сотрудничество с Минспорта России по всем направлениям», – заверил Президент Татарстана.

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