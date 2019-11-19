Пианист и оркестр: в Казани стартовал фестиваль «Денис Мацуев у друзей»

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). VII музыкальный фестиваль «Денис Мацуев у друзей» начался в Казани. Первый фестивальный концерт открылся сольным выступлением Дениса Мацуева. Сначала пианист исполнил одну из самых известных бетховенских сонат — Сонату № 23 или, как ее еще называют, «Апассионату», а значит «страстную». Интересно, что именно так произведение окрестил издатель нот, а сам Бетховен видел в этой сонате историю о разуме и воле человека. Далее Мацуев сыграл последнюю сонату, написанную Бетховеном, — Сонату № 32.

«Честно говоря, я просто в восторге от музыки и Мацуева. Я впервые увидела его на концерте в этом году и очень рада, что он приехал снова. Денис Мацуев очень эмоциональный, все время кажется, будто он укрощает музыку и рояль», — поделилась впечатлениями зрительница Полина Соколова.

Во втором отделении на сцену вышли музыканты Государственного симфонического оркестра Татарстана. Вместе с солистом они исполнили знаменитый третий фортепианный концерт немецкого композитора. Кстати, критики считают, что именно в этом произведении Бетховен впервые раскрылся как автор, полностью отошел от тенденций, навеянных Моцартом и Гайдном.

Отметим, что следующий концерт фестиваля «Денис Мацуев у друзей» состоится уже сегодня вечером. Со сцены БКЗ им. Сайдашева прозвучат произведения Прокофьева и Малера, а ведущим музыкального события станет Юлиан Макаров. А в в 13:00 состоится концерт стипендиатов и вручение сертификатов победителям отборочного тура фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой. Юные музыканты получат сертификаты для дальнейшего участия в летней творческой школе от президента фонда Дениса Мацуева и художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра РТ Александра Сладковского.

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