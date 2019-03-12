WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

19 ноября 2019, 07:41

Официальная хроника

Минниханов посетит деловой завтрак с главой Минтранса РФ и заседание у Кириенко

Рекомендуем

Официальная хроника

Минниханов посетит деловой завтрак с главой Минтранса РФ и заседание у Кириенко

Фото: архив tatarstan.ru

Президент РТ совершит рабочую поездку в Москву.

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня проведет ряд деловых встреч в Москве, а также посетит площадку «Транспортной недели-2019». Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе руководителя республики.

«Транспортная неделя» проводится в России ежегодно по инициативе Правительства РФ. Она включает ряд мероприятий, в том числе Международную выставку и форум «Транспорт России». В рамках форума проходят конференции, посвященные развитию автомобильного, авиационного, железнодорожного, морского и речного транспорта.

«Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов планирует принять участие в деловом завтраке с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом „Развитие транспортной инфраструктуры в регионах России“ в рамках „Транспортной недели“», — отметили в пресс-службе.

Во второй половине дня Рустам Минниханов планирует посетить Администрацию Президента России, где состоится заседание консультативной комиссии Государственного совета РФ по вопросам оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов. Проведет заседание первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

В апреле 2019 года Владимир Путин своим указом утвердил перечень из 15 показателей деятельности органов исполнительной власти регионов. Эти показатели являются своего рода индикаторами исполнения поручений Президента РФ по достижению национальных целей в субъектах Российской Федерации.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Минниханов и Колобков обсудили возможное проведение в Казани городских игр
Новости дня
09:15
В Роскачестве рассказали, как выбрать качественное вино по внешнему виду и аромату
09:00
У собора Казанской иконы Божией Матери перезахоронили останки монахинь и послушниц

О местах упокоения послушниц и утраченных храмах Богородицкого монастыря будут извещать семь мемориальных табличек по периметру площади у храма.

08:59
Серьезная пробка образовалась на Фучика в Казани из-за столкновения авто и троллейбуса

ДТП произошло сегодня рано утром у остановки общественного транспорта «ул. Юлиуса Фучика».

08:30
Пианист и оркестр: в Казани стартовал фестиваль «Денис Мацуев у друзей»

Со сцены Большого концертного зала им. Сайдашева прозвучала музыка Бетховена в исполнении Дениса Мацуева и ГСО РТ.

08:21
В Казани пожилой мужчина погиб под колесами авто, переходя дорогу в неположенном месте

Наезд на пешехода произошел сегодня рано утром напротив дома № 14 по улице Космонавтов.

08:05
Синоптики предупредили о сильной гололедице в Татарстане

Сегодня в республике ожидается похолодание до минус 7 градусов.

08:00
Старинный завод потомков Демидовых отлил чугунные полы для собора Казанской Богоматери

Плиты, по образу и подобию напоминающие аутентичные, будут установлены в восстанавливаемом храме после завершения интерьерной росписи.

07:41
Минниханов посетит деловой завтрак с главой Минтранса РФ и заседание у Кириенко

Президент РТ совершит рабочую поездку в Москву.

07:08
Казанцам расскажут о свободных вакансиях на предприятиях города

Центр занятости населения организует ярмарку вакансий 23 ноября.

06:20
Коммунальщики проводят в Нижнекамске инвентаризацию канализационных люков

В ходе расследования общественники выявили в Нижнекамске 34 открытых колодца.

05:20
Самозанятость открыла новые возможности для парикмахера из райцентра Апастово

Зульфия сказала, что видит только положительные стороны у нового налогового режима для самозанятых.

04:04
Казачий ансамбль из Чувашии «Раздолица» выступил в Альметьевске

Народный ансамбль «Раздолица» – лауреат международных конкурсов и всероссийских фестивалей.

03:27
В Нижнекамске проведут бесплатный интенсив для участников малого и среднего бизнеса

Интенсив состоится в Центре поддержки и развития предпринимательства 27 ноября.

02:16
В образовательных учреждениях Нурлата набирают популярность школьные лесничества

По Нурлатскому району действует шесть школьных лесничеств: пять сельских и одно в городе, а с начала года лесничие отряды появились еще в 22 школах.

01:42
«Научный десант КФУ» научил бугульминцев добывать нефть и делать уколы

Ученые Казанского университета собрали в Бугульме более 350 учащихся.

01:10
Минниханов и Колобков обсудили возможное проведение в Казани городских игр

Руководитель республики и федеральный министр провели рабочую встречу в Москве.

00:34
В елабужском селе Старый Куклюк появился памятник картошке

Инициатором создания памятника стал краевед, директор местной школы Иван Мельников.

18.11 23:48
Ученые узнали, почему люди толстеют с возрастом
18.11 23:32
Казанцы стали победителями первенства Татарстана по настольному теннису

Состязания собрали со всей республики 14-летних и еще более юных спортсменов.

18.11 23:23
В Альметьевской детской больнице впервые отметили День недоношенных детей

Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Альметьевской детской городской больницы с перинатальным центром заработало в 2011 году.

18.11 23:18
Минприроды РФ выступило за постепенный отказ от одноразового пластика
18.11 23:13
На ликвидацию старой свалки в Красновидово потребовалось 262 тысячи рублей

Территорию временной свалки ТКО в Татарстане спустя 20 лет привели в надлежащее состояние за счет районного бюджета.

18.11 23:02
В Апастово открыли футбольное поле с искусственным покрытием

Новое поле закреплено за спортивной школой Апастовского района, в которой функционирует отделение футбола.

18.11 22:57
Ростуризм рекомендовал туроператорам на время остановить продажу путевок в Ирак
18.11 22:50
В Казани представили спектакль «Дикий» для слабовидящих и слабослышащих детей

Премьера проекта состоялась в апреле, первый спектакль собрал практически полный зал.

События