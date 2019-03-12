Минниханов посетит деловой завтрак с главой Минтранса РФ и заседание у Кириенко

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня проведет ряд деловых встреч в Москве, а также посетит площадку «Транспортной недели-2019». Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе руководителя республики.

«Транспортная неделя» проводится в России ежегодно по инициативе Правительства РФ. Она включает ряд мероприятий, в том числе Международную выставку и форум «Транспорт России». В рамках форума проходят конференции, посвященные развитию автомобильного, авиационного, железнодорожного, морского и речного транспорта.

«Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов планирует принять участие в деловом завтраке с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом „Развитие транспортной инфраструктуры в регионах России“ в рамках „Транспортной недели“», — отметили в пресс-службе.

Во второй половине дня Рустам Минниханов планирует посетить Администрацию Президента России, где состоится заседание консультативной комиссии Государственного совета РФ по вопросам оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов. Проведет заседание первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

В апреле 2019 года Владимир Путин своим указом утвердил перечень из 15 показателей деятельности органов исполнительной власти регионов. Эти показатели являются своего рода индикаторами исполнения поручений Президента РФ по достижению национальных целей в субъектах Российской Федерации.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.