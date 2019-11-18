Самозанятость открыла новые возможности для парикмахера из райцентра Апастово

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Парикмахер из райцентра Апастово Зульфия Вафина зарегистрировалась в качестве самозанятой. Девушка утверждает, что благодаря новому статусу у нее появились новые возможности, передает «Апастово-информ».



Зульфия по образовании менеджер, кроме того, она отучилась на дополнительных курсах по парикмахерскому делу. Проработав несколько лет в салоне красоты, она решила открыть собственное дело. Затем родила ребенка и вышла в декрет.





«Есть у меня некоторый опыт и как частного предпринимателя. Когда сидела в декрете с ребенком, времени было мало, поэтому в этот период работать было тяжело», – поделилась Зульфия.



Девушке пришлось на время прекратить свою деятельность в качестве частного предпринимателя. Однако когда ребенок подрос и пошел в детский сад, парикмахер снова занялась любимым делом. Обрадовалась, когда представилась возможность зарегистрироваться в качестве самозанятой.



«Для меня это стало большим подспорьем. Быстро зарегистрировалась в приложении, приступила к любимому делу», – рассказала свою историю Зульфия.

Зульфия признается, что видит только положительные стороны у нового налогового режима для самозанятых. Уплату налогов она производит через мобильное приложение tvoedelo.pro со своего телефона.

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