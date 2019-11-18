WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

19 ноября 2019, 02:16

Общество

В образовательных учреждениях Нурлата набирают популярность школьные лесничества

Рекомендуем

Общество

В образовательных учреждениях Нурлата набирают популярность школьные лесничества

Фото: nurlat-tat.ru

По Нурлатскому району действует шесть школьных лесничеств: пять сельских и одно в городе, а с начала года лесничие отряды появились еще в 22 школах.

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). В образовательных учреждениях Нурлатского района Татарстана набирают популярность школьные лесничества. Под началом опытных педагогов ученики познают азы профессии лесничих. Об этом сообщает «Нурлат-информ».

Одно из таких лесничеств располагается в Тимерликовской школе. С начала этого года здесь работает кружок «Юные лесоводы». В свободное от учебы время ребята с удовольствием занимаются здесь, изучают теорию и практику. Кружком руководит Людмила Кашкарова: она воспитывает у школьников бережное отношение к природе, формирует навыки правильного природопользования.

В течение круглого года у школьного лесничества очень много дел. Ребята активно участвуют в акциях по посадке деревьев, устанавливают аншлаги, ремонтируют скворечники, сооружают кормушки для птиц и многое другое.



Ученики также участвуют во всевозможных конкурсах районного и республиканского масштаба. А на районном конкурсе-слете, который состоялся летом, они завоевали статус лучшего школьного лесничества.

Людмила Кашкарова рассказала, что ребята знакомятся с азами лесоведения, выезжают и наблюдают, как ведется посадка леса и его вырубка – то есть изучают жизнь леса, видят ее своими глазами. Большое количество мероприятий проводится непосредственно в лесу. Таким образом, ребята проводят много времени на свежем воздухе и отвлекаются от телефонов.



Методист Управления образования, куратор школьных лесничеств района Ольга Тарасова отметила, что все школьные лесничества района работают в тесном сотрудничестве и при поддержке Нурлатского лесничества.

Всего по району действует шесть базовых школьных лесничеств: пять сельских и одно в городе. А с начала этого учебного года лесничие отряды начали свою деятельность в этом направлении еще в 22 школах.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В елабужском селе Старый Куклюк появился памятник картошке
Новости дня
02:16
В образовательных учреждениях Нурлата набирают популярность школьные лесничества

По Нурлатскому району действует шесть школьных лесничеств: пять сельских и одно в городе, а с начала года лесничие отряды появились еще в 22 школах.

01:42
«Научный десант КФУ» научил бугульминцев добывать нефть и делать уколы

Ученые Казанского университета собрали в Бугульме более 350 учащихся.

01:10
Минниханов и Колобков обсудили возможное проведение в Казани городских игр

Руководитель республики и федеральный министр провели рабочую встречу в Москве.

00:34
В елабужском селе Старый Куклюк появился памятник картошке

Инициатором создания памятника стал краевед, директор местной школы Иван Мельников.

18.11 23:48
Ученые узнали, почему люди толстеют с возрастом
18.11 23:32
Казанцы стали победителями первенства Татарстана по настольному теннису

Состязания собрали со всей республики 14-летних и еще более юных спортсменов.

18.11 23:23
В Альметьевской детской больнице впервые отметили День недоношенных детей

Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Альметьевской детской городской больницы с перинатальным центром заработало в 2011 году.

18.11 23:18
Минприроды РФ выступило за постепенный отказ от одноразового пластика
18.11 23:13
На ликвидацию старой свалки в Красновидово потребовалось 262 тысячи рублей

Территорию временной свалки ТКО в Татарстане спустя 20 лет привели в надлежащее состояние за счет районного бюджета.

18.11 23:02
В Апастово открыли футбольное поле с искусственным покрытием

Новое поле закреплено за спортивной школой Апастовского района, в которой функционирует отделение футбола.

18.11 22:57
Ростуризм рекомендовал туроператорам на время остановить продажу путевок в Ирак
18.11 22:50
В Казани представили спектакль «Дикий» для слабовидящих и слабослышащих детей

Премьера проекта состоялась в апреле, первый спектакль собрал практически полный зал.

18.11 22:38
В Правительстве РФ оценили идею ужесточить правила продажи алкоголя
18.11 22:34
Дети-сироты из Нижнекамска оставили на большой елке свои желания Деду Морозу

Для воспитанников детского дома организован сбор персональных подарков.

18.11 22:18
На конкурсе «Молодой предприниматель России» РТ представят девять участников

Финал пройдет в Казани 22 ноября.

18.11 22:04
Чистопольский комбикормовый завод выплатил 1,6 млн рублей долгов по зарплате

Сельхозпредприятие из Татарстана в третий раз в этом году выплатило долги своим сотрудникам.

18.11 21:52
«Нефтехимик» проиграл в третий раз подряд

Московское «Динамо» в гостях взяло верх над клубом из Нижнекамска.

18.11 21:45
Автоледи на иномарке вылетела в кювет, уходя от столкновения с «Ладой» под Челнами

В результате аварии различные травмы получили водитель и пассажирка отечественного авто.

18.11 21:44
В Казани пройдет фестиваль русской культуры «Петр Уксусов созывает друзей»

Программа события предназначена для зрителей различных возрастов.

18.11 21:32
Школьники Альметьевска смастерили новогодние посылки для ветеранов ВОВ

В Альметьевске состоялись открытые уроки — ученики раскрасили деревянные ящички, в которые положили теплые пледы и письма для ветеранов.

18.11 21:22
Кремлевская набережная приглашает казанцев поучаствовать в фестивале ледовых скульптур

Конкурсные работы эксперты оценят по таким критериям, как техническое мастерство, художественный смысл, сложность выполнения и оригинальность решения.

18.11 21:15
В Казани и близлежащих районах отключат ряд теле- и радиоканалов

Отключение произойдет в связи с проведением внеплановых ремонтно-восстановительных работ на антенной опоре «Телецентр» в селе Верхний Услон.

18.11 21:04
Авария на нефтепроводе в РТ привела к загрязнению ручья и почвы на 700 кв. метрах

В ликвидации последствий разлива принимают участие 12 человек и 33 единицы спецтехники.

18.11 21:03
В РТ легковушку занесло на мокрой дороге и отбросило в «Рено», пострадали оба водителя

На месте работают инспекторы ГИБДД.

18.11 20:46
В Казани до 5 декабря перекроют движение по улице Копылова

Причина перекрытия — строительство газопровода.

События