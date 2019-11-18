В образовательных учреждениях Нурлата набирают популярность школьные лесничества

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). В образовательных учреждениях Нурлатского района Татарстана набирают популярность школьные лесничества. Под началом опытных педагогов ученики познают азы профессии лесничих. Об этом сообщает «Нурлат-информ».



Одно из таких лесничеств располагается в Тимерликовской школе. С начала этого года здесь работает кружок «Юные лесоводы». В свободное от учебы время ребята с удовольствием занимаются здесь, изучают теорию и практику. Кружком руководит Людмила Кашкарова: она воспитывает у школьников бережное отношение к природе, формирует навыки правильного природопользования.



В течение круглого года у школьного лесничества очень много дел. Ребята активно участвуют в акциях по посадке деревьев, устанавливают аншлаги, ремонтируют скворечники, сооружают кормушки для птиц и многое другое.





Ученики также участвуют во всевозможных конкурсах районного и республиканского масштаба. А на районном конкурсе-слете, который состоялся летом, они завоевали статус лучшего школьного лесничества.



Людмила Кашкарова рассказала, что ребята знакомятся с азами лесоведения, выезжают и наблюдают, как ведется посадка леса и его вырубка – то есть изучают жизнь леса, видят ее своими глазами. Большое количество мероприятий проводится непосредственно в лесу. Таким образом, ребята проводят много времени на свежем воздухе и отвлекаются от телефонов.





Методист Управления образования, куратор школьных лесничеств района Ольга Тарасова отметила, что все школьные лесничества района работают в тесном сотрудничестве и при поддержке Нурлатского лесничества.

Всего по району действует шесть базовых школьных лесничеств: пять сельских и одно в городе. А с начала этого учебного года лесничие отряды начали свою деятельность в этом направлении еще в 22 школах.

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